Pivô chinês jogará pelo Dallas na NBA Enquanto Estados Unidos e China estão em crise diplomática, o esporte - especificamente o basquete - integra os dois países. O chinês Wang Zhi Zhi se tornou nessa quarta-feira o primeiro asiático a atuar na NBA, a liga profissional norte-americana. O pivô assinou um contrato de dois anos com o Dallas Mavericks e receberá US$ 800 mil neste período. "Estou muito entusiasmado por finalmente poder jogar na NBA?, declarou o jogador de 23 anos e 2,16 metros de altura numa entrevista coletiva mediada por um intérprete. Escolhido pelo time no draft de 1999, Wang teve que aguardar a liberação do Exército chinês, do qual teve baixa na semana passada. O técnico e gerente do Mavericks, Don Nelson, disse que o esporte não tem nada a ver com a política e lembrou que a equipe já é internacional, com jogadores da Europa, México, África e Canadá. "Estamos muito agradecidos pela maneira como as autoridades militares chinesas nos trataram e por permitir que Zhi Zhi possa mostrar no melhor basquete do mundo as grandes qualidades que tem como esportista", disse Nelson. A contratação de Wang Zhi Zhi é mais um passo da NBA rumo à expansão por outros continentes. O objetivo é aumentar o público dos jogos pela tevê em outros países. Os Mavericks contam com o alemão Dirk Nowitzki, o canadense Steve Nash, o mexicano Nájera e o nigeriano Obinna Ekezie. Além da contratação de estrangeiros, a liga também já realizou partidas no México e no Japão. Recentemente, uma equipe da recém-criada liga de formação da NBA participou como convidada da Liga Sul-Americana de Basquete. A estréia de Wang deve acontecer já nesta quinta-feira, contra o Atlanta Hawks. ?Sabemos que não vamos poder ter uma grande ajuda de Zhi Zhi na sua estréia, mas com o tempo poderá se tornar uma agradável surpresa para nós", declarou o técnico. "Sua altura e suas qualidades podem superar a falta de experiência na NBA, como aconteceu com Nowitzki". O jogador já estava treinando com auxiliares de Nelson desde a semana passada.