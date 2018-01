Pivô chinês Yao Ming lidera a 1ª parcial do All-Star Game A NBA divulgou nesta quinta-feira a primeira parcial para a lista dos titulares do All-Star Game desta temporada e o pivô chinês Yao Ming, mais uma vez, desponta como o líder da votação. Com a ajuda de seus conterrâneos, que veneram o jogador do Houston Rockets, Ming aparece já com mais de 1 milhão e 400 mil votos na briga para começar a partida pela Conferência Oeste. O Jogo das Estrelas da NBA acontecerá no dia 18 de fevereiro, em Las Vegas. Na liderança entre os armadores da Conferência Leste, o astro LeBron James é o segundo mais votado até agora. O jogador do Cleveland Cavaliers já tem mais de 1 milhão e 300 mil votos e tem tudo para ultrapassar Yao Ming até o final da eleição, que pode ser feita pela internet no site oficial da liga. No final de janeiro, a NBA anunciará os dez titulares, os reservas e os técnicos que comandarão as duas equipes. Nesta primeira parcial, nenhum brasileiro aparece entre os dez primeiros colocados em suas posições, apesar das boas atuações do armador Leandrinho pelo Phoenix Suns. Confira a relação da primeira parcial de votos: Conferência Leste Armadores LeBron James (Cleveland Cavaliers) - 1.323.989 votos Chris Bosh (Toronto Raptors) - 497.283 Jermaine O´Neal (Indiana Pacers) - 437.164 Alas Dwyane Wade (Miami Heat) - 983.321 votos Vince Carter (New Jersey Nets) - 726.040 Gilbert Arenas (Washington Wizards) - 494.761 Pivô Shaquille O´Neal (Miami Heat) - 855.544 votos Dwight Howard (Orlando Magic) - 665.434 Ben Wallace (Chicago Bulls) - 377.127 Conferência Oeste Armadores Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) - 1.187.505 votos Tracy McGrady (Houston Rockets) - 1.057.057 Allen Iverson (Denver Nuggets) - 975.319 Alas Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) - 785.865 votos Tim Duncan (San Antonio Spurs) - 715.916 Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) - 684.620 Pivô Yao Ming (Houston Rockets) - 1.411.923 votos Amare Stoudemire (Phoenix Suns) - 485.642 Erick Dampier (Dallas Mavericks) - 218.833