Pivô desequilibra; Lakers abrem 2 a 0 O pivô Shaquille O´Neal continua impossível. O jogador voltou a ser o principal destaque na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Sacramento por 96 a 90, na noite desta terça-feira, ao marcar 43 pontos e conseguir 20 rebotes. Com esse resultado, os Lakers abrem 2 a 0 na semifinal da Conferência Oeste. No primeiro confronto entre as equipes, domingo, O?Neal já tinha desequilibrado. Naquele dia ele marcou 44 pontos e obteve 21 rebotes. As duas próximas partidas da série melhor-de-sete serão realizadas em Sacramento, na sexta-feira e no domingo. Na semifinal da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks derrotou o Charlotte Hornets por 91 a 90 e também abriu uma vantagem de 2 a 0.