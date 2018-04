Pivô do Brasília é suspenso por 4 anos após doping no NBB O esporte brasileiro tem mais um caso de doping. Na noite de terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ligado à Liga Nacional de Basquete (LNB) decidiu suspender por quatro anos o ala/pivô Ronald Reis, do Brasília, flagrado em exame realizado após o jogo 2 das oitavas de final da temporada 2015/2016 do NBB.