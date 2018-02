Pivô do Bulls internado por arritmia O pivô Eddy Curry, de 22 anos, do Chicago Bulls, está internado em um hospital de Charlotte, Carolina do Norte, por causa de uma arritmia cardíaca. A informação foi divulgada nesta quinta-feira por um porta-voz da equipe da NBA. O Bulls havia informado que o jogador apresentava sintomas de gripe e, por isso, não atuou na vitória sobre o Charlotte Bobcats, por 102 a 99, na quarta-feira. Com 39 vitórias e 31 derrotas, o Chicago Bulls tem a quarta melhor campanha da Conferência Leste e está próximo dos playoffs.