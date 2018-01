Pivô do Flu com suspeita de dengue Com suspeita de ter contraído dengue o pivô norte-americano Keith Nelson vai desfalcar o Fluminense, no domingo, no jogo do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, contra o COC/Ribeirão, às 12 horas, no Ginásio do Unicoc (com TV Bandeirantes). O Fluminense também não terá o ala-armador Alberto, com uma contusão na coxa direita. A quinta rodada do turno começa neste sábado, às 16 horas: Hebraica/Blue Life x Valtra/UBC/D?Avó/Mogi, no ginásio da Hebraica, em São Paulo; e Sercomtel/Londrina x Automóvel Clube/Campos, no ginásio Moringão, em Londrina.