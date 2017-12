Pivô Nenê anuncia seu retorno à seleção brasileira

O ala/pivô Nenê Hilário está de volta à seleção brasileira de basquete. Em entrevista coletiva nesta terça-feira em São Carlos, onde descansa ao lado da família e da namorada norte-americana, o jogador do Denver Nuggets anunciou o seu retorno após quatro anos fora, mas só para o torneio pré-olímpico, em agosto, nos Estados Unidos. Por causa de uma tendinite no joelho direito, não disputará os Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho. Além da própria família, duas outras pessoas foram decisivas para tomar a decisão de voltar à seleção: Leandrinho e Anderson Varejão, que também atuam na NBA. "O Leandrinho e o Varejão contribuíram muito, assim como minha família e a vontade de ajudar o basquete a subir novamente. Decidi jogar o Pré-Olímpico começando uma nova vida na seleção. O que passou, passou. Ficou tudo para trás. Não dá para ficar de braços cruzados vendo o basquete que a gente ama afundando", afirmou Nenê, de 24 anos e 2,11 m. A última competição do ala/pivô pela seleção foi em 2003, no torneio pré-olímpico para Atenas - o Brasil não se classificou. Na época, Nenê havia acabado de disputar sua primeira temporada pelo Denver. "Fui para a NBA e vi muitas coisas lá. Não tenho atrito com o Grego [Gerasime Grego Bozikis, presidente da Confederação Brasileira de Basquete]. Nada pessoal contra ele. Mas a seleção precisa de estrutura, qualidade de treinamento, bom transporte, alimentação e segurança", disse. Esperança olímpica Nenê está muito confiante para a disputa do torneio pré-olímpico, em Las Vegas, já que sabe que a Argentina, um dos maiores rivais pelas duas vagas, estará desfalcada. "O momento é bom para nós. A Argentina só virá com o [Carlos] Delfino. É a nossa chance", contou. O ala Manu Ginóbili e o pivô Fabrício Oberto, campeões da NBA com o San Antonio Spurs, serão os principais desfalques. O jogador garantiu que só vai atuar novamente pelo Brasil com a proteção de um seguro de trabalho, já que não quer passar o mesmo que a pivô Alessandra após se machucar no Mundial do ano passado. "Vou avisar o Denver que não precisa ter preocupação. Vou jogar pela seleção com um seguro", afirmou. Dirigente satisfeito O presidente da CBB, logo após saber da decisão de Nenê, mostrou satisfação com a volta do ala/pivô. "Estamos muito contentes com a atitude do Nenê em voltar a defender a seleção brasileira. A vinda dele fortalece a nossa equipe, que unida e completa vai buscar a vaga no torneio pré-olímpico de Las Vegas. Com relação ao seguro do atleta, a CBB já havia solicitado para a NBA e aguarda o valor do seguro para efetuar o pagamento", disse Grego.