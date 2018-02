Pivô norte-americano reforça o Minas O ala/pivô norte-americano Nathaniel Drake estréia nesta sexta-feira pelo Pitágoras/Minas, no jogo contra o Joinville, às 20 horas, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O time mineiro busca a reabilitação na competição, já que vem de três derrotas fora de casa. Está em sexto lugar, com sete vitórias e cinco derrotas, enquanto o Joinville é o último - duas vitórias em 13 partidas. Haverá outros três jogos nesta sexta-feira, todos no mesmo horário: São José dos Pinhais x Londrina, Torres x Mogi e Uniara x Paulistano.