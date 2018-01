Play-offs da NBA começam neste sábado Os playoffs da NBA começam neste sábado, com cinco jogos. Pela Conferência do Leste os duelos são: New Jersey x Milwaukee e Indiana x Boston. Pelo Oeste tem: San Antonio x Phoenix, Sacramento x Utah e Dallas x Portland. No domingo, pelo Oeste, o Minnesota recebe os atuais tricampeões Los Angeles Lakers e pelo Leste, Detroit x Orlando e Filadélfia x New Orleans.