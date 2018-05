Playoffs da NBA começam com Oeste querendo acabar com reinado do Heat

SAN ANTONIO - A temporada regular da NBA chegou ao fim e, como dizem os especialistas, chegou a "hora da verdade" para sabermos qual a melhor equipe de basquete do planeta. 16 times, distribuídos entre as conferências Leste e Oeste ainda estão na disputa, que se inicia neste sábado. Não se sabe ao certo o que vai acontecer, mas, se depender do que foi visto até agora, o título deve voltar para o Oeste, depois de dois anos de domínio do Miami Heat, que atua na outra conferência.

A força maior dos times do lado esquerdo do mapa dos Estados Unidos é muito clara na NBA. Ao olharmos para a tabela final da temporada, nos deparamos com o fato de que apenas os dois primeiros classificados no Leste (Indiana Pacers e Miami Heat) passariam aos playoffs na outra conferência, visto que o Toronto Raptors terminou com 48 vitórias, uma a menos do que o Dallas Mavericks, último classificado no Oeste. Já Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves, fora da pós-temporada, estariam dentro se estivessem no Leste. Neste conferência, aliás, o Atlanta Hawks, oitavo, terminou a temporada com mais derrotas do que vitórias.

Outros pontos que mostram a força do Oeste é o momento de algumas equipes e jogadores, que vivem uma fase mágica. O San Antonio Spurs é o mais claro exemplo disso. O time, que tem em sua base jogadores bastante experientes, a cada ano que passa continua dando mostras de que melhora com o tempo e nessa temporada fez a melhor campanha no geral, com 62 vitórias e apenas 20 derrotas. Para o pivô brasileiro Tiago Splitter, titular da equipe, o segredo do sucesso é muito fácil. "Existem nomes próprios para explicar isso: Gregg Popovich, Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili. Esse é o pilar dos Spurs, sempre rodeado por bons coadjuvantes."

Além disso, o time de San Antonio ainda tem um motivo extra para buscar o título: a derrota para o Miami Heat na final do último ano depois de estar muito perto do título. "O tempo passa e você acaba superando a derrota. Acho que agora ficou como uma motivação a mais para seguir melhorando nesta temporada. Ano passado, estivemos muito perto e queremos ganhar o anel", completou.

Se não conta com um trio da importância dos Spurs, o Oklahoma City Thunder também tem um diferencial muito grande: Kevin Durant. O ala, cestinha da NBA com média de 32 pontos por jogo, é o primeiro jogador a ter média de mais de 30 pontos desde a era Jordan. Durante a temporada, ele ainda acumulou recordes, como a sequência de 41 jogos anotando pelo menos 25 pontos, terceira maior série da história da NBA. Como apoio, Durant ainda conta com a ajuda principalmente de Russell Westbrook, armador que sofreu muito com contusões na temporada, mas que chega aos playoffs bastante saudável.

Outra estrela que tem feito um campeonato irreparável é Blake Griffin. O ala/pivô, famoso por sua exuberante força física, termina a temporada com uma pontuação média de 24 pontos, além de quase 10 rebotes por jogo e forma, ao lado de Chris Paul, uma das melhores duplas da NBA. Além dos dois, que melhoram o entrosamento a cada dia, o Los Angeles Clippers conta com coadjuvantes de alto nível, como J.J. Redick, Jamal Crawford, DeAndre Jordan e o recém-contratado Danny Granger, ídolo em Indiana. Para se tornar ainda mais forte na luta pelo primeiro título de sua história, os Clippers tem no banco a experiência de Doc Rivers, que já venceu a NBA no comando do Boston Celtics.

O Houston Rockets mostrou que faria uma grande temporada mesmo antes dela começar. Pouco depois das finais do último ano, a equipe do Texas anunciou que chegou a um acordo com o pivô Dwight Howard, considerado o melhor em sua posição na NBA, mas que vinha de uma temporada apagada no Los Angeles Lakers. Rapidamente, o "Superman" se entrosou com James Harden, outra estrela da equipe e o Houston mostrou a sua força ao terminar a temporada na quarta colocação do Oeste e tem a oportunidade, nos playoffs, de confirmar toda a expectativa colocada sobre os Rockets.

Entre as outras quatro equipes classificadas no Oeste, destaque para o ressurgimento do Portland Trail Blazers, ausente dos playoffs nos últimos dois anos e o Dallas Mavericks, campeão em 2010/2011. Golden State Warriors e Memphis Grizzlies completam os playoffs.

Apesar de toda a força comprovada dos times do Oeste, final é diferente. E, se tudo acontecer como previsto, a chance do Miami Heat chegar até a final e tentar o tricampeonato, algo que não acontece desde 2002, quando o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant e Shaquille O`Neal varreu o New Jersey Nets com um placar de 4 a 0, é bastante grande. Apesar de se classificar na segunda colocação no Leste, atrás do Indiana Pacers, o Heat passou a fase final da temporada administrando a sua situação, dando seguidos jogos de descanso para seus três astros, Chris Bosh, Dwyane Wade e principalmente LeBron James, atual MVP da NBA. Como resultado disso, o trio deve chegar cheio de saúde na fase final do campeonato e buscar o tricampeonato.