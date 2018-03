Playoffs da NBA começam neste sábado Na abertura dos playoffs da NBA, neste sábado, a partida entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets, às 22 horas, com transmissão ao vivo da RedeTV, terá o duelo dos maiores pivôs: o norte-americano Shaquille O?Neal (2,16 m) e o chinês Yao Ming (2,25 m). Yao, que estreou na liga na temporada passada, participará dos playoffs pela primeira vez. Já Shaq soma três títulos com os Lakers. As equipes enfrentaram-se quatro vezes na primeira fase. Foram duas vitórias para cada lado - o Houston venceu as duas primeiras e os Lakers, as duas últimas. Nos confrontos pessoais, Yao foi melhor. Marcou mais pontos do que Shaq em duas partidas, empatou em uma e perdeu em duas. Mas os Lakers também contam com outras três estrelas no time, os armadores Gary Payton e Kobe Bryant e o ala/pivô Karl Malone, que torceu o tornozelo direito na quarta-feira e ainda é dúvida para o jogo. Além de Lakers e Houston, na Conferência Oeste, haverá o jogo do atual campeão San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies - a ESPN Internacional transmite às 21h. Na Conferência Leste, também neste sábado, o Indiana Pacers, o melhor time da temporada regular, recebe o Boston Celtics e o New Jersey Nets enfrenta o New York Knicks.