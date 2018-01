Playoffs da NBA começam neste sábado Os playoffs da NBA começam neste sábado com quatro jogos. O destaque fica para o confronto entre Boston Celtics e Indiana Pacers, que se enfrentam às 21h, com transmissão da ESPN. O Boston se classificou na terceira posição da Conferencia Leste, e o Indiana foi o sexto. Na mesma conferência jogam Detroit Pistons e Philadelphia 76ers. Na Oeste, o Dallas Mavericks enfrenta o Houston Rockets e o Seattle Supersonics pega o Sacramento Kings. NACIONAL MASCULINO - A competição segue neste sábado com duas partidas: Universo/Ajax e COC/Ribeirão Preto, às 18 horas, e Unitri/Uberlândia e Franca, às 20 horas.