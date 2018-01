Playoffs da NBA começam no sábado Com o encerramento da primeira fase da NBA na quarta-feira à noite, os 16 classificados - 8 na Conferência Leste e 8 na Oeste - iniciam no sábado a luta pelo título da temporada da Liga Profissional de Basquete dos Estados Unidos. Pelo que mostraram nas 82 partidas que cada equipe disputou até agora, Philadelphia Sixers e Milwaukee Bucks, na Leste, e San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers, na Oeste, são os favoritos ao título. "Vamos começar agora uma nova temporada", disse o pivô Tim Duncan, um dos destaques do San Antonio, campeão da Divisão do Meio-Oeste. "Temos de ter concentração e sair na frente." A equipe texana vai enfrentar na série melhor-de-cinco o Minnesota Timberwolves. O Los Angeles Lakers, atual campeão da NBA, enfrenta o Portland Trail Blazers. O time californiano deixou a impressão de vulnerabilidade da defesa, principalmente por causa de desentendimentos entre Shaquille O?Neal e Kobe Bryant. "Tudo está bem como deveria estar", disse Bryant. O adversário dos Lakers é um time de US$ 90 milhões. O Portland, formado a peso de ouro, não correspondeu aos investimentos. Na Conferência do Leste, o Philadelphia Sixers é o destaque, com 52 vitórias e 26 derrotas. O time de Allen Iverson enfrenta o Indiana Pacers. Já o Milwaukee Bucks vai brigar por uma vaga na semifinal com o Orlando Magic. O Miami Heat, apesar de terminar em terceiro na conferência, ganhou um novo impulso com a volta do pivô Alonzo Mourning nas últimas partidas. O jogador ficou afastado de 69 das 82 partidas da equipe por causa de um problema renal e mostrou bom desempenho nas últimas partidas. Os confrontos CONFERÊNCIA LESTE Philadelphia 76ers x Indiana Pacers Milwaukee Bucks x Orlando Magic Miami Heat x Charlotte Hornets New York Knicks x Toronto Raptors CONFERÊNCIA OESTE San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers Sacramento Kings x Phoenix Suns Utah Jazz x Dallas Mavericks