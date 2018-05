Playoffs da NBA começam sem Celtics, Lakers e Knicks pela 1.ª vez na história

NOVA YORK - Independente do que ocorra na final da NBA, os playoffs deste ano já estão na história do basquete. Pela primeira vez, tradicionais equipes como Boston Celtics, Los Angeles Lakers e New York Knicks não estão na fase decisiva do campeonato.

A última vez que as duas franquias com mais títulos da NBA (Lakers e Celtics) ficaram fora da pós-temporada foi em 1994, quando viviam um momento de transição, depois da aposentadoria de Larry Bird e Magic Johnson. Mas naquele ano os Knicks conseguiram chegar até a final, quando perderam para o Houston Rockets.

Para estas equipes resta apostar no Draft de 2014, apontado como o melhor desde a classe de 2003 (Lebron James, Carmelo Anthony, Chris Bosh, Dwyane Wade), que conta com nomes como Jabari Parker (Duke), Joel Embiid (Kansas), Andrew Wiggins (Kansas), Marcus Smart (Oklahoma State), Julius Randle (Kentucky).

RECONSTRUÇÃO

O pior desempenho dos grandes foi dos Lakers. Sem poder contar com Kobe Bryant e Steve Nash, lesionados em grande parte do ano, o time de Mike D'Antoni terminou com a penúltima posição Oeste, obtendo apenas 27 vitórias e 55 derrotas, a pior campanha de sua história.

Para o próximo ano, a franquia da Califórnia tem apenas três jogadores sob contrato. Os dois veteranos já citados e o pivô Robert Sacre. Prometendo um verão agitado nas contratações, os Lakers ainda não definiram o futuro de Pau Gasol, que será agente livre. "Não vejo por que não havia interesse. É um futuro membro do Hall da Fama. Mas ao virar agente livre estará no mercado, então temos que ver como serão as coisas", diz o enigmático general manager da equipe, Mitch Kupchak.

Em claro processo de reconstrução, depois de trocar Paul Pierce e Kevin Garnett, os Celtics esperam poder contar com um Rajon Rondo saudável para liderar a franquia em 2014-2015. O armador jogou apenas 30 dos 82 jogos e não contribuiu muito com o técnico debutante Brad Stevens. Para o próximo ano, a saída de Gerald Wallace, além de reduzir a folha salarial em quase U$S 10 milhões, também abre espaço para alguma grande estrela que esteja sem contrato.

Se Lakers e Celtics podem ser agressivos no mercado e praticamente refazer seus elencos, os Knicks estão engessados. Com o segundo plantel mais caro da NBA e sem escolhas no próximo recrutamento, a equipe do treinador Mike Woodson ainda pode ver sua principal estrela ir embora.

Nos últimos dias, rumores sobre a ida de Carmelo Anthony para o Chicago Bulls ganharam força. O ala até elogiou a forma como Tim Thibodeau comanda seu elenco. "Thibs é um grande técnico, seu sistema me lembra o do Gregg Popovich (San Antonio Spurs). Você pode colocar qualquer jogador que ele vai desempenhar a função. Eles tiveram jogadores machucados por longos períodos e quem entra e sai do time sabe o que está fazendo". Resta agora ao recém chegado Phil Jackson decidir se vale a pena tentar convencer Anthony a continuar em Nova York, ou abrir mão de seu alto salário e abrir espaço para outros jogadores.