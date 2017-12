Playoffs do basquete: três jogos nesta 6ª Três jogos serão realizados nesta sexta-feira pelas quartas-de-final do Nacional Masculino de Basquete. As séries estão sendo realizadas em melhor-de-cinco. O COC/Ribeirão Preto tenta se recuperar na segunda partida diante do Flamengo, às 20 horas, no Rio. No domingo, o COC perdeu por 91 a 84. O armador Nezinho ainda se recupera de uma virose, mas está na lista do time titular. Nas outras duas séries, o Corinthians/Mogi recebe o ACF/Campos, às 18 horas (com SporTV). O Campos está vencendo por 1 a 0. E Universo/Ajax e Uniara/Araraquara, fazem o terceiro jogo pelo desempate, às 19h30, em Goiânia.