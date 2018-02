Polêmica, mas Ajax derrota o Fla Em uma partida polêmica, a Universo/Ajax venceu o Flamengo, por 78 a 77, em Goiânia, na quarta partida da semifinal do Nacional Masculino de Basquete. Com o resultado, a Universo empatou a série por 2 a 2. O time de Goiânia vencia a partida por dois pontos, a 13 segundos do fim. O Flamengo recuperou a bola, o norte-americano Marc Brown recebeu a menos de um segundo e converteu um arremesso de três pontos com o cronômetro já zerado. Primeiro, o árbitro Sérgio Pacheco validou os três pontos, o que daria a vaga na final ao Flamengo. Imagens da tevê mostravam que o arremesso aconteceu quase um segundo depois do cronômetro zerado. "Isso é uma palhaçada. Todo mundo viu, a tevê viu, não pode terminar assim", desabafou Valtinho, da Universo. Minutos depois, Sérgio Pacheco, que havia ido para o vestiário, voltou à quadra e invalidou os pontos. Com isso, um quinto jogo será disputado na sexta-feira, no Rio de Janeiro. "Estou fazendo o que a minha consciência manda. Se o cronômetro zerou, não posso validar a cesta", disse Pacheco. "O árbitro tomou uma decisão corajosa. A televïsão teve uma participação importante. Tem de fazer prevalecer a justiça", disse Ratto, aliviado. "Nunca vi isso. É o maior escândalo que vi na minha vida. Acabou o basquete brasileiro. Estou fora, o Flamengo está fora. Não volto para o quinto jogo", afirmou Emmanuel Bonfim, técnico do Flamengo.