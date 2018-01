Polícia de Washington cobra a NBA A Polícia do Distrito de Columbia, ao qual pertence Washington (capital dos Estados Unidos), está cobrando US$ 77 mil da NBA para pagar as horas extras dos policiais que trabalharam durante o All Star Game, o jogo das estrelas da liga norte-americana de basquete, que foi realizado no último final de semana. Para conter as mais de 100 mil pessoas que foram para a cidade ver os jogos, os oficiais tiveram um trabalho acima do normal e as autoridades locais se recusam a pagá-los por isso. A direção da NBA não se pronunciou oficialmente sobre esse assunto e o porta-voz da liga disse apenas que o caso está nas mãos dos departamentos administrativo e jurídico da entidade. A realização do All Star Game gerou cerca uma receita de US$ 50 milhões para a economia da cidade.