Polícia detém pivô do Minnesota O pivô Michael Olowokandi, 29 anos, do Minnesota Timberwolves, foi detido na madrugada de quinta-feira pela polícia de Indianápolis, por negar-se a sair do clube noturno Tiki Bob?s. Um porta-voz da polícia disse que o gerente da casa noturna pediu ajuda policial para tirar Olowokandi do local, onde teria provocado tumulto. Além de ficar na prisão até a tarde de quinta-feira, o pivô foi suspenso do jogo contra o Pacers Indiana por ?conduta prejudicial à equipe?.