Polícia goiana investiga morte de jogador de basquete dos EUA

A polícia suspeita que o jogador norte-americano de basquete Tony Harris, que foi encontrado morto na cidade de Formosa (GO) no domingo, tenha cometido suicídio, mas não descarta a possibilidade de homicídio, informou uma policial nesta segunda-feira. Harris, ex-jogador da Washington State University, estava desaparecido há duas semanas. O norte-americano foi encontrado pendurado em uma árvore em um terreno do Exército em Formosa, a 45 minutos de Brasília, disse por telefone a policial. O norte-americano, que este mês voltou a jogar profissionalmente pelo Universo, de Brasília, estaria com as mesmas roupas no corpo de quando deixou Brasília, segundo a policial, que não se identificou. A embaixada norte-americana informou que um membro da família do jogador que viajou dos Estados Unidos para o Brasil será o responsável por realizar a identificação do corpo.