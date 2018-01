Portland derrota Kings na Califórnia A equipe do Portland TrailBlazers derrotou, na noite deste sábado, o líder da Divisão do Pacífico da Conferência Oeste, Sacramento Kings, por 119 a 113. O jogo, que precisou ir para a prorrogação para ser decidido, aconteceu na capital da Califórnia, casa dos Kings, e marcou a sétima vitória consecutiva dos Blazers na temporada. Rasheed Wallace, Bonzi Wells e Scottie Pippen foram os destaque do time de Portland, marcando juntos 82 pontos, 21 rebotes, 14 assistências and 12 roubadas de bola. Em outra partida importante, o astro alemão Dirk Nowitzki e seu Dallas Mavericks não tomaram conhecimento da agonizante equipe do New York Knicks, que ensaiava uma recuperação do péssimo início de temporada. Os Mavs, que seguem líderes da Conferência Oeste, marcaram 107 a 82 e deliciaram a torcida que compareceu a seu ginásio. Confira os demais resultados da noite de sábado: Washington Wizards 84 x 76 Atlanta Hawks Orlando Magic 101 x 95 Boston Celtics Indiana Pacers 91 x 84 New Orleans Hornets Detroit Pistons 106 x 81 Minnesota Timberwolves Chicago Bulls 95 x 109 San Antonio Spurs Milwaukee Bucks 96 x 104 New Jersey Nets Denver Nuggets 93 x 112 Los Angeles Lakers Utah Jazz 98 x 69 Philadelphia 76ers Los Angeles Clippers 92 x 99 Golden State Warriors