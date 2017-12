Portland Trail Blazers embala na NBA Depois de um começo de temporada ruim, o Portland dá sinais de reação na NBA. Ao derrotarem o Milwaukee Bucks por 104 a 103, fora de casa, na última rodada da liga norte-americana de basquete, os Trail Blazers conseguiram a 9ª vitória seguida no campeonato. Com isso, a equipe já está na 6ª posição na Conferência Oeste e tem boas chances de passar para os playoffs. O jogo contra o Milwaukee, uma das melhores equipes da Conferência Leste da NBA, foi dramático. O tempo regulamentar terminou empatado: 94 a 94. Na prorrogação, os Bucks estavam vencendo, mas o armador Damon Stoudamire acertou uma cesta de três pontos no último segundo e definiu a vitória do Portland. Mais cinco partidas foram disputadas nesta rodada da NBA. Confira os resultados: Atlanta Hawks 84 x 81 Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks 95 x 109 Miami Heat, Utah Jazz 105 x 116 Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns 97 x 104 Houston Rockets e Los Angeles Clippers 109 x 95 Golden State Warriors.