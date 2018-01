Portland vence e lidera na NBA A equipe do Portland derrotou o Sacramento por 105 a 81, e garantiu a liderança na classificação da Divisão do Pacífico da NBA. Com essa vitória, a equipe confirma o bom início desta segunda etapa da competição. Na terça-feira passada, na estréia nesta fase, o Portland já havia conseguido vencer o Minnesota. Essas duas partidas tiveram um sabor de revanche, já que em janeiro, o Portland havia sido derrotado tanto pelo Minnesota como pelo Sacramento. Os Heat, de Miami, viajaram até a cidade de Toronto. A equipe teve muita dificuldade, mas conseguiu vencer por 98 a 91, na prorrogação. A diferença só foi aberta no finalzinho. Veja os outros resultados da rodada da NBA, encerrada na madrugada desta sexta-feira: Indiana 82 x 73 Detroit; Dallas 102 x 81 Cleveland, San Antonio 102 x 78 Washington, Boston 108 x 88 Seattle e Vancouver 99 x 89 Golde State. Após esta rodada, a classificação na NBA ficou da seguinte maneira. Na Confederência Leste - Divisão do Atlântico: Filadelfia, Miami, NY, Orlando, Boston, N. Jersey e Washington. Na Divisão Central, a classificação é a seguinte: Milwaaukke, Toronto, Charlotte, Indiana, Cleveland, Detroit e Atlanta. Pelo lado da Conferência Oeste a situação é a seguinte. Na Divisão Meio-Oeste, a liderança está com o Utah, seguido de San Antonio, Minnesota, Dallas, Denver, Houston e Vancouver. Na Divisão do Pacíficio, a classificação é a seguinte: Portland, Sacramento, L.A. Lakers, Phoenix Seattle, L.A. Clippers e Golden State.