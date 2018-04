Porto Rico bate Uruguai e se classifica na Copa América

A seleção de Porto Rico repetiu o desempenho do Brasil e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa América de basquete, no Grupo A. Jogando em casa, a equipe porto-riquenha faturou a sua terceira vitória seguida, nesta sexta-feira, ao superar o Uruguai por 71 a 54.

Com o resultado, Porto Rico manteve o 100% de aproveitamento na competição e lidera o Grupo A, com seis pontos. Em segundo lugar está o Canadá, que também está invicto, mas tem um jogo a menos. Nesta sexta, os canadenses bateram as Ilhas Virgens por 87 a 67.

A derrota para Porto Rico deixou o Uruguai na terceira posição da chave, com apenas três pontos. Os uruguaios poderão se recuperar na competição diante do Canadá, no sábado, e do México, no domingo.

Pelo Grupo B, a Venezuela não se recuperou da derrota sofrida para os brasileiros na quinta-feira e, um dia depois, não resistiu ao Panamá, perdendo por 80 a 71. Apesar do revés, os venezuelanos seguem na segunda colocação da chave, com quatro pontos, atrás do Brasil, com seis. A República Dominicana ocupa a terceira posição, com os mesmo três pontos do Panamá, quarto colocado.