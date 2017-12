Porto Rico e Canadá disputam última vaga Porto Rico e Canadá disputam ainda neste domingo, a partir das 21 horas (horário de Brasília), a última vaga das Américas no basquete masculino para os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Logo depois, às 23 horas, Argentina e Estados Unidos, já garantidos na Olimpíada, fazem a final do Pré-Olímpico de San Juan. A SporTV anuncia a transmissão dos dois jogos. As semifinais do Pré-Olímpico aconteceram já na madrugada deste domingo. Primeiro, a Argentina derrotou o Canadá por 88 a 72, graças aos 26 pontos de seu maior astro, Ginóbili. Atual campeão da NBA, pelo San Antonio Spurs, ele venceu o duelo com o canadense Steve Nash, que atua no Dallas Mavericks e fez 12 pontos. No outro jogo, deu a lógica. Recheada de estrelas da NBA, a seleção dos Estados Unidos venceu Porto Rico por 87 a 71. O cestinha foi o ala Richard Jefferson, do New Jersey Nets, que marcou 15 pontos. Apesar da disputa pelo bronze do Pré-Olímpico (Porto Rico x Canadá) ser mais importante nesse momento, pois coloca em jogo a última vaga na Olimpíada, a final entre Argentina e Estados Unidos promete ser empolgante. Afinal, os argentinos são os atuais vice-campeões mundiais e, no ano passado, se tornaram os primeiros a vencer a seleção norte-americana desde que ela passou a usar os profissionais da NBA. E agora, com um time mais forte, os EUA querem revanche.