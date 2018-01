Porto Rico humilha as dominicanas No complemento da rodada de abertura da Copa América feminina de basquete, a seleção de Porto Rico humilhou por 94 a 55 a Seleção da República Dominicana - dona da casa - nesta quarta-feira. Mary Palacio, de Porto Rico, foi a cestinha do jogo com 22 pontos. Assim, as porto-riquenhas lideram a classificação junto com Brasil e Cuba, pois todas estão com uma vitória.