Porto Rico surpreende a Espanha Porto Rico acabou com a invencibilidade da Espanha no Campeonato Mundial de Basquete Masculino, em Indianápolis. Com a vitória por 73 a 65 nesta terça-feira, a seleção porto-riquenha ficou perto de uma vaga nas quartas-de-final - enfrenta Angola na última rodada. Os espanhóis, já classificados, mantiveram a primeira colocação do grupo E - o mesmo do Brasil, com quem jogam nesta quarta-feira (às 17 horas de Brasília). Agora, apenas o ?Dream Team? dos Estados Unidos e a Argentina estão invictos no Mundial, já que o Brasil também perdeu nesta terça-feira para a Iugoslávia. Os argentinos conseguiram uma importante vitória sobre a Alemanha, por 86 a 77, e mostraram ser os principais adversários dos norte-americanos na disputa pelo título da competição - as duas seleções, que estão classificadas, se enfrentam quarta-feira na última rodada desta fase.