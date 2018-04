Porto Rico vence e termina invicto a 1.ª fase da Copa América

A seleção de Porto Rico terminou nesse domingo invicto a primeira fase de quatro partidas da Copa América de basquete ao vencer o Canadá por 90 a 70.

Os porto-riquenhos vão jogar as quartas de final contra o Panamá. Os destaques de Porto Rico foram Larry Ayuso e o armador Carlos Arroyo, com 16 pontos cada um, enquanto pelo Canadá Jay Rautins com 18 pontos, e Joel Anthony com 13, foram os cestinhas.

O Canadá enfrenta na próxima fase a Argentina, que venceu a República Dominica pela última partida da primeira fase do Grupo B da competição.