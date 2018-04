Porto Rico volta a vencer na Copa América de Basquete

O experiente Carlos Arroyo foi fundamental para o triunfo de Porto Rico, que, surpreendentemente, terminou o primeiro quarto atrás no placar. O armador foi o cestinha da partida, com 24 pontos. Antrone Lee também teve boa atuação e anotou 13 pontos. Michael Jones e Alphonso Sheppard foram os destaques das Ilhas Virgens, ambos com 18 pontos.

As duas equipes voltam a jogar nesta sexta-feira pela Copa América de Basquete. A seleção de Ilhas Virgens vai enfrentar o Canadá às 17 horas (horário de Brasília). Já Porto Rico entra em quadra às 22 horas para duelar com o Uruguai.