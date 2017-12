Pré-olímpico de basquete chega à semifinal A equipe dos Estados Unidos que segue invicta com oito vitórias em oito, no Pré-Olímpico na cidade de San Juan, em Porto Rico enfrenta neste sábado a seleção de Porto Rico. No outro confronto a Argentina enfrenta o Canadá. Pela última partida da segunda fase, quinta-feira, os Estados Unidos venceram os porto-riquenhos por 91 a 65. O destaque da partida foi Tim Duncan, com 16 pontos. Já a Argentina assegurou a vaga na semifinal, ao derrotar a República Dominicana por 102 a 72, com destaque para Manu Ginóbili com 18 pontos. Com o resultado da última rodada da segunda fase, os Estados Unidos garantiram a primeira posição, seguidos pela Argentina, Canadá e Porto Rico. Os finalistas garantem uma vaga para Olimpíada de Atenas/2004. Os perdedores disputam a terceira vaga. A comissão técnica da seleção brasileira e os jogadores Valtinho, Leandrinho, Guilherme, Anderson Varejão, Tiago Splitter e Murilo desembarcam neste sábado no Aeroporto de Guarulhos em São Paulo. O restante do grupo, retorna no domingo. O pivô Nenê seguirá de San Juan para Denver, nos Estados Unidos.