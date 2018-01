Precisão faz Turquia bater Eslovênia nos minutos finais A Turquia venceu a Eslovênia por 90 a 84, neste sábado, em Saitama, e se classificou para as quartas-de-final do Mundial de Basquete Masculino, no Japão. A equipe turca, uma das que venceram o Brasil na fase de classificação, se impôs graças à precisão nos lances livres e nos arremessos de três pontos, especialmente nos minutos finais da partida. A seleção turca abriu vantagem, virando o segundo quarto com oito pontos de vantagem: 44 a 36. Mas os eslovenos reagiram na terceira etapa e conseguiram igualar a partida em 60 a 60. Na última parcial, no entanto, brilhou a pontaria de Erdogan, que acertou dois chutes de três consecutivos a menos de dois minutos do fim. Peker também acertou uma bola de longe e garantiu três pontos de vantagem para a Turquia a 20 segundos do fim. Nachbar, um dos cestinhas do jogo, com 14 pontos, desperdiçou a bola de três que levaria o jogo para a prorrogação, e Erdogan liquidou a fatura com três lances livres nos segundos finais. A Turquia, que será a sede do próximo Mundial masculino, em 2010, enfrenta nas quartas-de-final a Argentina, em jogo que será disputado na madrugada de terça-feira, às 4h30 (horário de Brasília), em Saitama.