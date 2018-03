Primeira escolha do Draft, Ben Simmons desfalcará 76ers pelo resto da temporada

Primeira escolha do Draft da NBA em 2016 e um dos prospectos mais aguardado na liga nos últimos anos, Ben Simmons só estreará na próxima temporada. Nesta sexta-feira, o Philadelphia 76ers anunciou que seu jogador não poderá atuar até o fim da edição 2016/2017 da competição por conta de uma lesão.

Simmons fraturou o quinto metatarso do pé direito durante um treinamento do 76ers, ainda na pré-temporada, em outubro. O jogador foi submetido a cirurgia e a expectativa para seu retorno era de três meses, mas a recuperação não aconteceu como esperado e ele não poderá atuar nesta temporada.

"Infelizmente, Ben ficará afastado. Esta é a má notícia. A boa notícia é que algum dia ele vai vestir o uniforme. Esta não é a forma como você quer começar sua carreira, mas acontece. Não estamos empolgados com as notícias de hoje. O Ben está com o coração partido", comentou o presidente do 76ers, Bryan Colangelo.

Ben Simmons foi a primeira escolha geral do último Draft após impressionar em sua trajetória no colegial e na faculdade, pela Universidade de Louisiana State (LSU, na sigla em inglês). "Nada mudou em nosso plano e visão. O plano é construir e sustentar um programa de basquete de sucesso", explicou Colangelo.

Esta não é a primeira vez que uma primeira escolha do Draft perde toda a temporada seguinte da NBA. Selecionado pelo Los Angeles Clippers em 2009, Blake Griffin ficou de fora da edição de 2009/2010 por conta de um problema no joelho esquerdo, mas se recuperou e hoje é um dos principais jogadores da liga. Ao contrário de Greg Oden, escolha do Portland Trail Blazers em 2007, que perdeu a primeira temporada por contusão, nunca rendeu o esperado e teve a carreira abreviada por problemas físicos. O caso mais curioso é o de David Robinson, primeira escolha de 1987, que só entrou em quadra pelo San Antonio Spurs dois anos depois porque servia à marinha norte-americana na época.