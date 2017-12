Processo de Bryant pode mudar de local O processo civil do ala do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, acusado por um delito de abuso sexual, pode ser transferido para a Califórnia. Segundo Lin Wood, um dos representantes legais da mulher, de 20 anos, que acusa o jogador, as leis do Estado do Colorado (o processo tramita no Condado de Eagle) tornam muito difícil para quem processa ganhar mais de US$ 733 mil em danos e prejuízos, algo que a defesa da jovem considera insuficiente. As leis da Califórnia permitiriam remuneração superior.