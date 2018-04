Proprietário do Charlotte Bobcats morre em acidente de avião

O empresário William Beck, um dos proprietários da equipe de basquete da NBA Charlotte Bobcats, morreu nesta sexta em um acidente de avião, segundo informações das autoridades do estado da Carolina do Sul (EUA).

Beck pilotava um avião monomotor que não levava mais ninguém abordo e que caiu nas primeiras horas da manhã nas imediações do aeroporto da cidade de Rock Hill, no sul da Carolina do Sul. Testemunhas contaram que o avião tinha retornado pouco após decolar, mas que ao tentar aterrissar caiu e pegou fogo.

O dono dos Bobcats, Robert L. Johnson, divulgou um comunicado oficial em que destaca a figura de Beck como "fundamental" para que Charlotte voltasse a ter uma equipe da NBA. Outro proprietário do time, o ídolo Michael Jordan, entrou para o Hall da Fama de basquete justamente nesta sexta.