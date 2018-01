PSG vence com dois gols de Lucas e avança na Copa da Liga Francesa

O Paris Saint-Germain contou com o brilho de Lucas para triunfar no seu jogo de estreia na Copa Liga Francesa. Nesta quarta-feira, o time contou com dois gols do meia-atacante brasileiro para derrotar o Lille por 3 a 1, no Parque dos Príncipes, pelas oitavas de final.

Atual tricampeão da Copa da Liga Francesa, o PSG foi um dos seis times a estrear na competição apenas nessa etapa. E o confronto foi logo a reedição da final da última temporada. E assim como ocorreu naquela oportunidade, o time parisiense se deu melhor.

Além de Lucas, o PSG também começou o duelo desta quarta com o zagueiro Marquinhos e o lateral-esquerdo Maxwell entre os titulares. Mas quem se destacou foi mesmo Lucas, que abriu o placar da partida aos 43 minutos do primeiro tempo. E ele voltou a ir às redes aos 12 minutos da etapa final, quando converteu uma cobrança de pênalti.

A situação do PSG ficou ainda mais confortável aos 24 minutos, quando o espanhol Jesé Rodríguez marcou o terceiro gol do time. O montenegrino Marko Basa ainda diminuiu para o Lille aos 44, mas não impediu o novo triunfo e a classificação do time parisiense às quartas de final da Copa da Liga Francesa.

O triunfo também ajudou o PSG, que vem oscilando na temporada 2016/2017, a encerrar uma sequência negativa de três jogos sem vitórias. O próximo compromisso do time está marcado para o próximo sábado, fora de casa, diante do Guingamp, pelo Campeonato Francês.