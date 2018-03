Quadra escorregadia adia jogo no Rio Além de não pagar salários, os clubes de basquete do Rio mostram que sequer contam com infra-estrutura adequada para mandar seus jogos no Campeonato Nacional. Após ter adiado o confronto entre Vasco e Flamengo por falta de segurança no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) teve de interromper, nesta quarta-feira, a nova partida entre as equipes, no Maracanãzinho, e voltou a transferir o jogo para amanhã, às 18 horas, no mesmo local. A quadra estava suja e escorregadia. Foi encerada por um servente e virou uma "pista de patinação". O ginásio vai passar por uma faxina para poder receber o confronto. A partida desta quarta-feira não durou nem um minuto. Depois de três quedas consecutivas, a arbitragem reuniu jogadores e comissões técnicas das duas equipes e decidiu interromper o jogo. Os responsáveis pela manutenção do Maracanãzinho ainda tentaram limpar a quadra com álcool. O jogo foi reiniciado e Caio, do Flamengo, levou um tombo. A decisão pelo adiamento do jogo partiu do árbitro paulista Sérgio Pacheco. O dinheiro dos ingressos foi devolvido aos torcedores. Apesar de lamentar o episódio, o técnico Hélio Rubens, do Vasco, gostou do adiamento. "Por mim, esperávamos mais um pouco para tentarem limpar a quadra, mas é lamentável que esses problemas continuem ocorrendo. Por outro lado, fomos beneficiados já que o Rogério e o Janjão terão mais um dia para se recuperarem de contusões."