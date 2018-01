Quatro jogos abrem playoff da NBA Os prognósticos apontam para a disputa de um playoff equilibrado, que pode ter muitas surpresas, provavelmente o mais aberto dos últimos anos, na fase decisiva da NBA, a liga profissional de basquete dos Estados Unidos. Quatro jogos hoje abrem a rodada decisiva amanhã. Pela Conferëncia do Leste jogam Philadelphia Sixers x Indiana Pacers, Miami Heat x Charlotte Hornets. Pela Conferência do Oeste, os confrontos vão reunir Minnesota Timberwolves x San Antonio e Dallas Mavericks x Utah Jazz (com ESPN Internacional, às 21 horas). A primeira rodada dos playoffs será pelas quartas-de-final dentro de cada conferência - oito times pelo Oeste e mais oito pelo Leste - definida em uma série melhor-de-cinco jogos. As séries semifinais e finais, dentro de cada conferência, serão definidas em melhor-de-sete partidas. Os campeões em cada conferência lutarão pelo título da NBA, novamente em uma série melhor-de-sete. Cada uma das 29 equipes que iniciaram a disputa da liga, em novembro, fez 82 partidas pela fase classificatória e tudo aponta para a superioridade dos times da Conferência do Oeste - San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers e o Sacramento Kings foram os primeiros colocados, pela ordem. A Conferência do Leste tem os seis títulos do Chicago Bulls nas últimas 11 temporadas. A melhor aposta para o candidato ao título era o Philadelphia Sixers, do cestinha da liga, Allen Iverson. Até o início de março, os Sixers tinham o melhor balanço da liga, mas viveram uma fase ruim depois disso - dependem muito de Iverson. Os Sixers terão uma difícil primeira rodada contra o Indiana Pacers, mesmo sendo o último dos classificados pelo Leste - foram finalistas da NBA no ano passado.