Quatro jogos do Nacional nesta sexta A quarta rodada do Nacional Feminino será disputada nesta sexta-feira com quatro partidas. A Unimed/Americana recebe o Santa Maria/São Caetano, às 18h30, com transmissão ao vivo do SporTV. "São Caetano é uma equipe forte e homogênea. Para essa partida, procuramos melhorar a nossa defesa, que não esteve muito boa nas primeiras partidas da competição. Estamos confiantes e animadas para buscar mais uma vitória em casa", disse a ala Cristina, da Unimed. Universo/Juiz de Fora e Santo André jogam às 19h, em Juiz de Fora. Uma hora mais tarde, o Sírio/Black&Decker/Uberaba recebe o Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos e o Iate Clube Rio das Ostras recebe a Guaru/São Paulo. Uberaba e São Caetano lideram invictos o Nacional com seis pontos (três vitórias), seguidos de Ourinhos, com cinco pontos (duas vitórias e uma derrota).