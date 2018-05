"Queria jogar em uma equipe com chance de título", diz Varejão

A tristeza por ter sido trocado pelo Cleveland Cavaliers, franquia onde atuou por 12 anos, e dispensado na sequência pelo Portland Trail Blazers logo foi substituída pela alegria de ter uma chance única de conquistar o tão sonhado título da NBA. Cortejado por diversas equipes da liga, o pivô Anderson Varejão optou por acertar com o Golden State Warriors, atual campeão e melhor time da temporada regular, com 53 vitórias e apenas cinco derrotas.

O brasileiro, que foi consultado por San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder, outros fortes concorrentes ao título, escolheu o time de Oakland também pelas amizades. Além de Leandrinho, companheiro de Varejão de longa data na seleção brasileira, ele se reencontrou em quadra com Shaun Livingston e Marreese Speights e, fora dela, com o agora auxiliar técnico Luke Walton. O quarteto atuou junto em Cleveland.

Em entrevista exclusiva ao Estado, Varejão coloca uma pá de cal na saída dos Cavs, se mostra feliz por atuar em uma equipe talentosa, comenta sobre um possível encontro com o ex-time na final da NBA e, claro, da expectativa para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Depois de dez dias, já foi possível assimilar o que a direção do Cleveland Cavaliers fez na sua negociação?

Entendo isso da maneira mais simples. O Cleveland decidiu fazer uma troca e me envolveu. É parte do negócio. Agora eu sou jogador do Golden State Warriors e quero dar o meu máximo pelo meu novo time. Fui muito bem recebido e agradeço a todos por essa oportunidade.

Ficou magoado com alguém pela maneira como o processo de troca transcorreu, principalmente por ter tido pouco espaço no time desde o início da temporada?

Fiquei um pouco triste, claro. O que é normal, afinal, eu não esperava e foram 12 anos em Cleveland. Mas quero virar essa página. Sobre jogar ou não, isso era uma decisão do técnico, da comissão técnica, cabia a mim me dedicar, treinar duro e aproveitar as oportunidades quando elas aparecessem.

Você conversou com LeBron James, que lamentou bastante sua saída, depois da confirmação oficial?

Não tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente. Tudo aconteceu muito rápido. Falei com alguns jogadores, outros me mandaram mensagens, ele me mandou uma mensagem. Vi ele falando que me considera um irmão, nossa relação é diferente, vivemos muitas coisas juntos nos Cavaliers.

Alguns torcedores ficaram revoltados pelo Cleveland Cavaliers ter te trocado. Se surpreendeu com o tamanho da idolatria da torcida por você?

Sabia que existia um carinho grande. Não só deles comigo, mas meu por eles também. Vi muitas mensagens nas redes sociais, recebi e-mails, cartas, vi vídeos... Vi o vídeo de um menininho chorando ao saber da minha saída. Foi de cortar o coração. Tenho um respeito enorme por todos eles, sempre fui tratado com muito carinho e isso é algo que não tem preço, que prezo muito. Nunca vou esquecer isso, é o reconhecimento a tudo o que fiz por eles, sempre que entreguei em quadra foi para retribuir isso. Eles entenderam o que aconteceu e, mesmo hoje eu estando em outro time, isso não muda o que sinto pelos fãs.

Como foram os minutos e horas depois da confirmação da troca? Qual foi o sentimento com o fato de diversas equipes, entre elas o atual campeão Golden State Warriors, terem manifestado interesse em contratá-lo depois da dispensa pelo Portland Trail Blazers?

Depois de saber que havia sido trocado e que não iria para Portland, de expectativa. Na verdade, eu não sabia, como ninguém sabia, o que iria acontecer. Soube que algumas equipes estariam interessadas em mim. É bom para o atleta receber esse reconhecimento e para mim, naquele momento, foi muito importante. Agradeço a todos os times, meus agentes conversaram com franquias de muita força, isso foi muito importante para mim. Fiz a escolha que achei ser a melhor para mim, vim para uma equipe que é a atual campeã e tem condições de disputar o título, onde tenho muitas amizades e isso pesou bastante.

A chance de conquistar o tão sonhado título da NBA foi o que mais pesou?

Queria jogar numa equipe que tivesse condições de disputar o título. Mas não foi só isso que pesou. Além da perspectiva de jogar, de poder ser útil em quadra, a amizade que tenho com alguns jogadores como Livingston e Speights, com quem joguei em Cleveland, e com o Leandrinho, que é meu companheiro de seleção brasileira há tantos anos, também sou muito amigo do Luke Walton, assistente do Steve Kerr. Ter um técnico do nível do Kerr, um dos melhores da atualidade, respeitado por todos, tudo isso pesou bastante. Tentei pensar no que seria o melhor para mim, acho que fiz a escolha certa.

Como imagina que será sua adaptação ao novo time?

Estou me adaptando um pouco a cada jogo, a cada treino. A equipe tem uma maneira definida de jogar e estou chegando agora, me ajustando, entendendo esse sistema de jogo. Sempre estive do outro lado, como adversário. Agora estou do lado de cá. O bom é que todos estão me ajudando e tenho ainda 24 partidas até os playoffs para poder me encaixar bem. Todos aqui me receberam bem, o ambiente é muito legal e espero me entrosar, me encaixar no sistema do time o mais rápido possível.

Há uma diferença muito grande no estilo do Steve Kerr para o que estava acostumado? O Golden gosta bastante de jogar no small-ball...

Ainda não dá para falar muito. Estou chegando agora, joguei um pouco em três partidas, estou entendendo ainda o sistema de jogo. Cada equipe tem a sua forma de atuar, suas jogadas mais eficientes e isso tem a ver com as características dos jogadores. Eu ainda estou me adaptando.

Em que você pode contribuir para melhorar ainda mais o jogo de uma equipe que já é excepcional?

Lutando, me doando ao máximo, contribuindo de todas as formas, da melhor maneira possível. Aos poucos, vou encontrar o meu espaço no time e saber de que jeito vou ser mais útil, vou ajudar mais. O Golden State tem uma equipe forte e bem equilibrada, com dois jogadores fora-de-série, como Curry e Thompson, que carregam muito a pontuação, Green, que é um jogador completo, Iguodala, um dos líderes da equipe, Bogut, Barnes... Não à toa é a equipe de melhor campanha até agora.

O reencontro com o Cleveland será apenas uma hipotética final da NBA. Como imagina que será o seu retorno para Ohio?

Não sei. Mas não estou pensando nisso. Temos um objetivo que é disputar o título e o caminho é longo. Hoje o foco está nos playoffs, depois passa a ser série a série, em seguir no campeonato, buscando a final. É claro que existe uma possibilidade, pela qualidade dos times, de um confronto na decisão contra o Cleveland. Mas não quero pensar nisso agora. Vou deixar para pensar caso venha a acontecer.

O técnico Rubén Magnano não escondeu a felicidade por sua ida para o Golden State, já que você vai ter, na cabeça dele (e os primeiros jogos comprovaram), mais tempo de quadra do que em Cleveland. Como análise este aspecto?

Todo jogador quer jogar. Eu estava tendo poucos oportunidades em Cleveland, mas nunca deixei de treinar forte, de estar preparado para quando a chance aparecesse.

A minutagem dos jogadores que atuam na NBA tiram o seu sono, como ocorre com o Magnano? Ele não cansa de dizer que está preocupado com isso...

Espero que isso não atrapalhe. Espero que todos possam ter mais minutos de quadra nessa reta final de temporada regular. Ele está pensando no melhor para a Seleção Brasileira e precisa estar atento aos mínimos detalhes para que nada atrapalhe. Vamos ter um bom tempo de preparação, um bom planejamento, vamos chegar bem às Olimpíadas, tenho certeza.

O Brasil chega como favorito ao pódio nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro?

Acho que chegamos em condições de brigar por uma medalha. Falar em favoritismo é falar em seis, sete, oito seleções que chegam muito fortes para os Jogos. Temos, sim, condições de lutar por um lugar no pódio, o Brasil hoje joga de igual para igual com qualquer seleção, e vamos jogar em casa, com a nossa torcida, com família, amigos, numa atmosfera muito favorável.