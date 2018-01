Rafael joga bem e Raptors vencem Com 30 pontos e oito rebotes, o ala Jalen Rose, do Toronto Raptors, venceu o duelo individual com a estrela Vince Carter, do New Jersey Nets, na rodada de ontem à noite da NBA. Mesmo jogando no ginásio do adversário, os Raptors não se intimidaram e acabaram levando a melhor, vencendo por 100 a 82. Mas se Rose, que jogou durante 42 minutos, esteve incomparável, o pivô brasileiro Rafael Araújo também esteve bem. Rafael jogou 14 minutos, fez dois pontos, capturou um rebote e fez uma assistência. Outros resultados: Charlotte Bobcats 102, Milwaukee Bucks 112; Orlando Magic 84, Indiana Pacers 108; Detroit Pistons 97, New York Knicks 88; Chicago Bulls 105, Miami Heat 101; Houston Rockets 85, Seattle Supersonics 87; Sacramento Kings 114, Atlanta Hawks 104; Los Angeles Lakers 104, Boston Celtics 95.