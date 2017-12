Raptors batem os Wizards na NBA O Toronto Raptors venceu em casa o Washington Wizards por 74 a 68, na primeira partida das duas equipes na temporada 2002/2003 da NBA. O cestinha da partida foi Morris Peterson, dos Raptors, com 20 pontos. O astro Michael Jordan, de 39 anos, que começou na reserva, teve uma má atuação. Nos 25 minutos que jogou, o jogador arremessou 14 vezes e converteu apenas quatro cestas. O destaque dos Wizards foi Kwane Brown, que pegou 18 rebotes e fez 12 pontos. Confira os resultados desta quarta-feira: Chicago 99 x 96 Boston Philadelphia 95 x 93 Milwaukee Indiana 91 x 82 Houston New Jersey 105 x 94 Atlanta Orlando 100 x 86 Miami Detroit 86 x 77 New York Minnesota 83 x 77 Denver Dallas 119 x 108 Memphis New Orleans 100 x 75 Utah Portland 102 x 90 LA Lakers Seattle 86 x 73 Phoenix Cleveland 98 x 96 LA Clippers Golden State 106 x 98 San Antonio