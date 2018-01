Raptors, de Baby, derrota Milwaukee em casa O pivô brasileiro Rafael ´Baby´ Araújo fez dois pontos nos seis minutos em que esteve em quadra, na apertada vitória do Toronto Raptors, sexta-feira, sobre o Milwaukee Bucks por 97 a 96, no Air Canadá de Toronto. Além dos dois pontos, Baby pegou três rebotes e fez duas assistências. O ala Chris Bosh, com 27 pontos e 10 rebotes, foi o grande destaque do Raptors, que reverteu uma desvantagem de 16 pontos e conquistou a terceira vitória nas últimas quatro partidas disputadas. Outros resultados Utah 111, Atlanta 101; Orlando 84, Boston 77; Indiana 98, Sacramento 93; Dallas 104, Washington 94; New York 105, Detroit 103; Cleveland 99, Portland 84; New Jersey 92, L.A. Lakers 89; Memphis 116, Denver 102; San Antonio 108, Phoenix 102; L.A. Clippers 99, Filadélfia 89;