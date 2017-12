Raptors de Baby sofrem quarta derrota O Los Angeles Clippers contou com os cestinhas Marko Jaric e Gorey Maggette, com 23 e 22 pontos respectivamente, para derrotar na madrugada desta quarta-feira o Toronto Raptors, de Baby, por 101 a 89. O brasileiro esteve em quadra por apenas 9 minutos e não marcou nenhum ponto, tendo feito apenas um rebote. O maior pontuador dos Raptors, que sofreu a sua quarta derrota na temporada, foi Vince Carter, com 21 pontos. Confira os demais resultados da noite: Charlotte Bobcats 105 x 107 Utah-Jazz, Philadelphia Sixers 95 x 103 Seattle Supersonics, Atlanta Hawks 88 x 84 Houston Rockets, Minnesota Timberwolves 108 x 97 Miami Heat, San Antonio Spurs 99 x 81 New York Knicks e Sacramento Kings 113 x 106 Chicago Bulls.