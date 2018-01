Raptors derrota Spurs e esquenta briga pela ponta na Conferência Leste da NBA

O Toronto Raptors esquentou de vez a briga pela liderança da Conferência Leste da NBA. Na noite desta sexta-feira, o time canadense derrotou o San Antonio Spurs por 86 a 83, diante de sua torcida, e aumentou a pressão sobre o líder Boston Celtics, que não entrou em quadra nesta rodada.

+ LeBron e Curry são os mais votados e escalarão times do All-Star Game

Apesar do jogo em casa, o Raptors teve dificuldade no início e começou atrás no placar no primeiro quarto. A reação só veio a partir do segundo, graças principalmente à boa atuação de Kyle Lowry, que brilhou mais na parte final da partida. Ele marcou nove dos seus 24 pontos no último período da partida.

O cestinha do jogo contribuiu também com três rebotes e três assistências. DeMar DeRozan, por sua vez, foi decisivo com seus 21 pontos, sete rebotes e seis assistências. Jonas Valanciunas registrou um "double-double" de 15 pontos e 11 rebotes.

Pelo Spurs, que entrou em quadra desfalcado, o destaque foi LaMarcus Aldridge, com um "double-double" de 17 pontos e 14 rebotes. Pau Gasol contribuiu com 15 pontos e Patty Mills, com 13. Foi a quarta derrota do Spurs em seis jogos fora de casa. O time do Texas não perdia para o Raptors há dois anos.

Com o resultado, o Raptors ficou mais perto do Celtics na tabela da Conferência Leste. Tem agora 31 vitórias e 13 derrotas, contra 34/12 do líder. A equipe canadense já detém a quarta melhor campanha da temporada regular da NBA até agora. Já o Spurs é o terceiro da Conferência Oeste, com 30 triunfos e 17 derrotas.

Em duelo de times que tentam entrar na zona de classificação aos playoffs, o New York Knicks bateu o Utah Jazz, de Raulzinho, por 117 a 115. Jogando diante da torcida, em Utah, o brasileiro voltou a ganhar uma chance. Em oito minutos em quadra, ele anotou quatro pontos e pegou dois rebotes.

O Jazz é o décimo colocado da Conferência Oeste, com 18 vitórias e 27 derrotas - somente os oito melhores entram nos playoffs. E o Knicks é o 10º da Conferência Leste, com 21 triunfos e 25 derrotas.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Toronto Raptors 86 x 83 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 101 x 95 Miami Heat

Detroit Pistons 112 x 122 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 106 x 88 Sacramento Kings

Denver Nuggets 100 x 108 Phoenix Suns

Utah Jazz 115 x 117 New York Knicks

Los Angeles Lakers 99 x 86 Indiana Pacers

Acompanhe os jogos deste sábado:

Cleveland Cavaliers x Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Charlotte Hornets x Miami Heat

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Houston Rockets x Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves x Toronto Raptors

Utah Jazz x Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks