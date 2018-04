Raptors e Bucks realizam mais uma troca na NBA

O Toronto Raptors acertou nesta segunda-feira mais uma troca em seu processo de reestruturação para a temporada 2009/10 da NBA. O argentino Carlos Delfino foi trocado com o Milwaukee Bucks, que deu em troca o ala Amir Johnson e o armador Sonny Weems.

Delfino, que no ano passado jogou na Rússia, deve assinar um contrato válido por três anos com o time de Milwaukee, que conta com o retorno da estrela Michael Redd para finalmente voltar aos playoffs da NBA.

A ideia dos Raptors é abrir mais espaço em sua folha salarial, que ficou comprometida com a aquisição do turco Hedo Turkoglu, ex-Orlando Magic, uma vez que o principal jogador do time, Chris Bosh, será agente livre e já tem seu nome associado com o New York Knicks.

O argentino, de 26 anos, tem médias de 5,8 pontos em 17,1 minutos por jogo nas quatro temporadas que disputou na NBA. Sua única temporada com os Raptors, em 2007/08, foi a melhor de sua carreira, com médias de 9 pontos e 4,4 rebotes em 23,5 minutos por jogo.