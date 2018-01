Raptors ganha o título de divisão, e Bryant volta a brilhar Em uma rodada na qual o Toronto Raptors conseguiu o primeiro título de divisão de sua história, o ala-armador Kobe Bryant voltou a se transformar em uma máquina de fazer pontos. O Raptors faturou o título da Divisão Atlântico ao derrotar por 94 a 85 o Philadelphia 76ers, e com a derrota do New Jersey Nets, garantiu o feito inédito para o único time canadense da liga. Chris Bosh comandou a equipe de Toronto com 23 pontos e 13 rebotes, e alcançou seu sétimo ´double-double´ na campanha do time. O Raptors, que já tinham chegado à fase final pela primeira vez desde 2002, beneficiaram-se também da vitória do Chicago Bulls sobre o Nets por 105 a 74. A equipe canadense começou a campanha da temporada com uma decepcionante marca de 2 vitórias e 8 derrotas, mas com o decorrer de 2007, já soma 43 vitórias, número muito superior às 27 que teve na campanha passada, o que se transforma na melhor recuperação na NBA na atual temporada. Kobe Bryant foi novamente uma máquina de pontuar, e com 46 pontos ajudou o Los Angeles Lakers a derrotar o Seattle Supersonics por 112 a 109. Para Bryant, foi a 16.ª partida na atual campanha em que faz 40 pontos ou mais e o Lakers - que perdeu quatro das últimas cinco partidas - está em sexto na Conferência Oeste. Já o ala-armador brasileiro Leandrinho, com 26 pontos, e o canadense Steve Nash, com 16 pontos, comandaram o Phoenix Suns à vitória por 103 a 95 sobre New Orleans Hornets, e se recuperaram da derrota para o rival San Antonio Spurs. Com mais um atuação digna de seu papel de líder, o pivô Shaquille O´Neal fez 22 pontos, pegou 11 rebotes e levou o Miami Heat a uma vitória por 88 a 85 contra o Boston Celtics. A surpresa da rodada ficou para a vitória do Denver Nuggets por 75 a 71 sobre o favorito Dallas Mavericks. O ala Carmelo Anthony, com 23 pontos, fez um cesta quando faltavam 9 segundos para o final, e levou o Nuggets à vitória. Outro favorito surpreendido foi o Utah Jazz - campeões da Divisão Noroeste -, que somou duas derrotas seguidas ao perder por 103 a 107 diante do Sacramento Kings. O ala-armador Kevin Martin fez 21 pontos. O Chicago Bulls continua pressionando pela melhor marca na Conferência Leste, ao vencer o New Jersey Nets por 105 a 74. O ala-armador Ben Gordon colaborou com 27 pontos. A equipe de Chicago tem a pressão do Cleveland Cavaliers, que empatou na colocação ao vencer por 99 o 94 a Washington Wizards. LeBron James fez 25 pontos e superou os 2.000 na campanha. Além disso, deu ao Cavaliers um importante triunfo, que o mantém no segundo lugar da Divisão Central, empatado com o Bulls. Outros resultados da rodada da NBA: Charlotte Bobcats 102 x 112 Indiana Pacers Atlanta Hawks 115 x 102 Milwaukee Bucks New York Knicks 94 x 99 Minnesota Timberwolves Memphis Grizzlies 104 x 116 Golden State Warriors Houston Rockets 78 x 85 Portland Trail Blazers