Raptors ganham, apesar dos desfalques O Toronto Raptors venceu o Los Angeles Lakers por 89 a 86, apesar dos desfalques de Hakeem Olajuwon, com uma infecção no pé, e Vince Carter, que sofreu estiramento no ombro durante a partida. Nos Lakers, a ausência foi Shaquille O?Neal, com uma artrite no dedo do pé. Outros resultados da rodada realizada na madrugada deste sábado: Milwaukee 105 x 89 Charlotte, Cleveland 98 x 88 New York, Menphis 91 x 86 Miami, Orlando 87 x 79 Detroit, Denver 93 x 90 Philadelphia, Sacramento 125 x 11 Minnesota, Houston 100 x 93 Golden State.