Raptors quebram série dos Nets Vince Carter marcou 23 pontos e comandou a vitória do Toronto Raptors sobre o New Jersey Nets por 89 a 77, nesta sexta-feira. Com a derrota, os Nets vêem quebrada uma série de seis vitórias consecutivas nesta temporada da NBA. Antonio Davis marcou mais 17 pontos e Dell Curry outros 15 para a equipe de Toronto. Jason Kidd mfez 19 pontos e foi o cestinha dos Nets. Confira os outros resultados da rodada: Detroit Pistons 96 x 93 Indiana Pacers Houston Rockets 104 x 101 Boston Celtics Milwaukee Bucks 115 x 110 Orlando Magic Denver Nuggets 96 x 90 Seattle SuperSonics Phoenix Suns 103 x 100 Minnesota Timberwolves Sacramento Kings 121 x 97 Golden State Warriors L.A. Clippers 109 x 103 Cleveland Cavaliers