Raptors vence mais uma e mantém liderança da Conferência Leste na NBA

O Toronto Raptors venceu mais uma na noite deste domingo e abriu vantagem sobre o Boston Celtics na liderança da Conferência Leste da NBA. Contando novamente com a ajuda do banco de reservas, o time da casa sustentou a primeira colocação, sob a liderança de DeMar DeRozan, responsável por 19 pontos, ao superar o Charlotte Hornets por 103 a 98.

Num duelo em que o conjunto voltou a fazer a diferença para o Raptors, Jonas Valanciunas obteve um "double-double" de 18 pontos e 13 rebotes. Serge Ibaka contribuiu com 17 pontos e Kyle Lowry, com 14 pontos e dez rebotes, em mais um "double-double" na equipe. Vindos do banco, CJ Miles e Fred VanVleet anotaram 12 pontos cada.

Com o resultado, o Raptors chegou a sua 45ª vitória - tem 17 derrotas - e segue na primeira posição da Conferência Leste. No geral, é o dono da terceira melhor campanha da temporada regular até agora.

Pelo Hornets, Kemba Walker anotou 27 pontos e foi o cestinha da partida. Mas não conseguiu evitar a 36ª derrota do time. Com 28 triunfos, é o 10º colocado da mesma Conferência Leste, ainda brigando para entrar na zona de classificação aos playoffs.

Em outro bom jogo da rodada, o Milwaukee Bucks buscou uma grande virada para superar o Philadelphia 76ers por 118 a 110, neste domingo. Sob a liderança de Giannis Antetokounmpo, os anfitriões anularam uma vantagem de 20 pontos do rival e conquistaram uma improvável vitória.

O grego foi o cestinha da partida, com 35 pontos, e esteve perto de cravar um "triple-double" em razão dos nove rebotes e das sete assistências. Além disso, Eric Bledsoe anotou 22 pontos e Jabari Parker contribuiu com 13. Com estes desempenhos, o Bucks encerrou uma série de quatro derrotas seguidas na temporada.

Pelo 76ers, Dario Saric foi o cestinha, ao anotar 25 pontos. Joel Embiid marcou 19 e JJ Redick, 17. Em ascensão no campeonato, o Sixers deu uma freada em sua recuperação, mas segue no sexto posto da Conferência Leste, com 34 vitórias e 28 derrotas. Já o Bucks vem logo atrás, na sétima posição, com 34 triunfos e 29 derrotas.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Atlanta Hawks 113 x 112 Phoenix Suns

Toronto Raptors 103 x 98 Charlotte Hornets

Washington Wizards 95 x 98 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 109 x 126 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 118 x 110 Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers 123 x 120 Brooklyn Nets

Sacramento Kings 102 x 99 New York Knicks

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Miami Heat x Phoenix Suns

Chicago Bulls x Boston Celtics

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Utah Jazz x Orlando Magic

Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers