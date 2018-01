Raptors vence Nets em Toronto e empata a série em 1 a 1 Sam Mitchell comemorou a conquista do prêmio de treinador do ano levando o Toronto Raptors a uma vitória por 89 a 83 sobre o New Jersey Nets, no segundo jogo da primeira rodada dos playoffs da da NBA, empatando em a 1 a 1 a série melhor-de-sete. O líder do time foi o ala-armador Anthony Parker, com 26 pontos e oito rebotes. O ala Chris Bosh ajudou com 25 pontos e 13 rebotes. "Na temporada regular, conquistamos 20 vitórias a mais que em 2005/06. Agora demonstramos que encontramos a maneira de ganhar um jogo decisivo", destacou Mitchell. O ala-armador Vince Carter liderou o Nets com 19 pontos e 11 rebotes. Jason Kidd somou 14 pontos, 11 rebotes e sete assistências. A terceira partida da série será no Continental Airlines Arena, em East Rutherford, nesta sexta-feira.