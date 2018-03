Raptors vence Philadelphia na NBA Com a atuação brilhante de Vince Carter, o Toronto Raptors venceu na madrugada deste sábado o Philadelphia por 102 a 78 e agora tem a vantagem de 2 a 1 na série melhor-de-sete da fase final da liga norte-americana de basquete, a NBA. Com 50 pontos, seis rebotes e sete assistências, Carter comandou a vitória de sua equipe que volta a jogar no domingo, dia 13. Na outra partida, o Los Angeles Lakers derrotou o Sacramento por 103 a 81 e ampliou a vantagem em 3 a 0 sobre o adversário. Kobe Bryant foi o destaque do jogo com 36 pontos. A próxima partida será também no dia 13.